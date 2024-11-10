Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη εκφράζουν τα Ελληνικά Οινοποιεία, μετεξέλιξη της ιστορικής "Ι. Μπουτάρης & Υιός".

Σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Οινοποιεία αναφέρουν: «Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού κρασιού και στην κοινωνική και επιχειρηματική ζωή του τόπου κλείνει με την απώλεια του Γιάννη Μπουτάρη.

Οραματιστής, πρωτοπόρος, μαχητής της ζωής και των ιδεών του, έθεσε τα θεμέλια στην ανάπτυξη και εδραίωση του ελληνικού ποιοτικού κρασιού. Έγραψε τη δική του ιστορία τόσο μέσα από την Μπουτάρη Οινοποιεία όσο και από την ‘‘Κυρ Γιάννη'', αφήνοντας σε όλους εμάς μια μεγάλη παρακαταθήκη και κληρονομιά».

Πηγή: skai.gr

