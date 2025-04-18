Από τη Λιβύη στη Γαύδο – Σύλληψη δύο νεαρών για τη διακίνηση 46 μεταναστών

Σε σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό 46 μεταναστών στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου, το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Απριλίου, σύμφωνα με το NeaKriti.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 20 ετών, είναι υπήκοοι Σουδάν και ταυτοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως οι διακινητές της υπόλοιπης ομάδας. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι αρχές από τις καταθέσεις των μεταναστών αναφέρουν πως η ομάδα ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης, με σκοπό τη μεταφορά τους στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι δύο νεαροί άνδρες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, βάσει του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005, καθώς και για διευκόλυνση μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 5038/2023, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5079/2023). Παράλληλα, τους βαρύνουν κατηγορίες για συναυτουργία (άρθρο 45 Π.Κ.) και για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής (άρθρο 306 Π.Κ.).

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο προχώρησε και στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων, που ενδέχεται να σχετίζονται με τη διακίνηση και να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

