Νόθευαν ηλιέλαιο και το πουλούσαν για παρθένο ελαιόλαδο

Νοθευμένο λάδι πουλούσαν ως εξαιρετικά παρθένο.

Συγκεκριμένα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας παρασκεύαζαν και διακινούσαν νοθευμένα έλαια παρουσιάζοντάς τα ως εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απείθεια και παραβάσεις των νομοθεσιών περί αγοράς προϊόντων και τροφίμων. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 5.560 λίτρα ελαίων, 70 λίτρα αρωματικών και 33 λίτρα χρωστικών ουσιών καθώς και δύο φορτηγά. Την εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν σε περιοχή της Ημαθίας, εξάρθρωσαν άνδρες του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Εντοπίστηκε εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης νοθευμένων ελαίων, όπου τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, πραγματοποιούσαν τη νοθεία.

Σε ηλιέλαιο προσέθεταν χρωστικές και αρωματικές ουσίες, για να προσομοιάζει με ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, τυποποιούσαν το προϊόν σε πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες, στους οποίους επικολλούσαν ετικέτες με την επισήμανση «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας που είναι γνωστές για την παραγωγή ελαιόλαδου. Από τα κατασχεμένα έλαια ελήφθησαν δείγματα από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. τα οποία και θα σταλθούν στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας για εργαστηριακές εξετάσεις. Στην ίδια περιοχή, σε αστυνομική έρευνα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκαν 14 άτομα και 10 οχήματα. Επίσης, διενεργήθηκε και μία κατ’ οίκον έρευνα. Βρέθηκε κλεμμένο όχημα, το οποίο μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να αποδοθεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.

