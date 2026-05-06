Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών και ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί ηλικίας 12 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οι ανήλικοι διέπρατταν διαρρήξεις σε επιχειρήσεις και καταστήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαδικασία δίωξης και παραπομπής στη δικαιοσύνη ασκήθηκε και στους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

