Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο με αυστηρά μέτρα

Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, στη Λέσβο μετά την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία άρχισε χθες, 5 Μαΐου 2026, με τα πρώτα φορτία φέτας και λαδοτυριού, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Η διακίνηση γίνεται με βάση τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού», ο οποίος αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Σε αυτόν περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν άδεια για τη μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου.

Την εποπτεία της διαδικασίας έχει η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Πριν επιτραπεί η μεταφορά των τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, ελέγχεται η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας μεταφοράς και η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

