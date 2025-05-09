Λογαριασμός
«Κόπηκαν» οι μισοί στις εξετάσεις για την ιθαγένεια - Από τους 4.222 πέρασαν οι 2.136

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 4.222 υποψήφιοι - «Πέρασαν» οι μισοί - 12 μηδενίστηκαν λόγω αντιγραφής

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που διενεργήθηκαν στις 6 Απριλίου 2025, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Σε αυτές τις εξετάσεις συμμετείχαν 4.222 υποψήφιοι για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με τη διαδικασία της πολιτογράφησης αλλογενών.

Βαθμολογήθηκαν 4.210 υποψήφιοι (12 μηδενίστηκαν λόγω αντιγραφής) και ο αριθμός των επιτυχόντων είναι 2.136 άτομα, με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται σε 50,74%.

Οι επιτυχόντες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας της περιοχής τους για τις επόμενες διαδικασίες.

