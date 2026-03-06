Περίπου στις 9:30 χθες βράδυ εκτυλίχθηκε η εφηβική τραγωδία με τον θάνατο του 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο παρά το γεγονός ότι στο σημείο έσπευσε επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, τα παιδιά - 70 στο σύνολο συνοδεία 6 καθηγητών - είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσουν σήμερα Παρασκευή μετά από 1 εβδομάδα παρουσίας στην Αθήνα.

Ως προς τα αίτια του σοκαριστικού περιστατικού, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια από τις Αρχές, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αν και όλα τα σενάρια ερευνώνται εκείνο που συγκεντρώνει - για την ώρα - κάποιες πιθανότητες είναι εκείνο του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, τίποτα δεν αποκλείεται - ερευνάται ακόμα και το σενάριο της αυτοχειρίας - και για αυτό οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Εκτός από τις καταθέσεις και πιθανό οπτικό υλικό που θα εντοπιστεί, φως στην υπόθεση αναμένεται να πέσει από την ιατροδικαστική εξέταση αλλά και από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν ώστε να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Πηγή: skai.gr

