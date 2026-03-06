Ένας μαθητής από την Γαλλία έχασε την ζωή του το βράδυ της Πέμπτης, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού στην περιοχή της Ομόνοιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30 το βράδυ όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ανήλικος έπεσε στο κενό.

Ο μαθητής, ο οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκδρομής με το σχολείο του, παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

