Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου σε συνεργασία με Ειδικό Κλιμάκιο Αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών μοτοσικλετών σε Αττική και Μύκονο, παραποιώντας στη συνέχεια τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.

Συνελήφθησαν τρία -3- μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18, 21, και 24 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση – συμμορία, πλαστογραφία, διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον Κ.Ο.Κ. και τους αλλοδαπούς, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι, οι κατηγορούμενοι έχοντας συστήσει εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους, διαρκή δράση και με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών, τις οποίες αφαιρούσαν από διάφορες περιοχές της Αττικής και της Μυκόνου.

Ειδικότερα, αφού στοχοποιούσαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν. Στη συνέχεια, τα μετέφεραν σε ειδικό χώρο και με εξοπλισμό που διέθεταν, παραποιούσαν τα στοιχεία ταυτοποίησής τους (αριθμούς πλαισίου, κινητήρα κ.λπ.), προκειμένου να καθίσταται δυσχερής ο έλεγχός τους σε ενδεχόμενη έρευνα.

Καταλυτικό ρόλο στον τερματισμό της δράσης τους είχαν οι στοχευμένοι έλεγχοι αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, με τον 18χρονο και τον 21χρονο να καταλαμβάνονται τις τελευταίες μέρες σε επαρχιακές οδούς της Μυκόνου, να επιβαίνουν και να οδηγούν κλεμμένες μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες κυκλοφορίες. Μάλιστα, ο 18χρονος κατελήφθη να ενεργεί επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ για τον 21χρονο προέκυψε ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι τις ανωτέρω δύο μοτοσικλέτες είχαν παραχωρήσει στους συγκατηγορούμενούς τους, ο 24χρονος και το έτερο άτομο-μέλος της οργάνωσης που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης ενέχονται σε -3- διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών σε Αθήνα και Μύκονο καθώς και -5- περιπτώσεις πλαστογραφίας δικύκλων, κινητήρων και σκελετού μοτοσικλέτας.

Σε σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-5- δίκυκλα όπου, για το ένα είχε δηλωθεί κλοπή, ενώ ορισμένα δεν διέθεταν αριθμό πλαισίου,

-3- σκελετοί και -13- κινητήρες μοτοσικλετών,

πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχεί σε δίκυκλο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή,

ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή/απώλεια,

τροχός, κόφτης, τρυπάνι,

-3- κινητά τηλέφωνα και άδεια κυκλοφορίας.

Η άδεια κυκλοφορίας που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στην Αρχή που την εξέδωσε, τα πειστήρια (μοτοσικλέτες, σκελετοί κ.λπ.), θα αποσταλούν για εξέταση στο αρμόδιο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ λοιπά εξαρτήματα και ανταλλακτικά στο αρμόδιο Τελωνείο για φύλαξη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

