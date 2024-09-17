Δύο άτομα που εντοπίστηκαν να μεταφέρουν στοιβαγμένους επτά παράτυπους μετανάστες σε αυτοκίνητο, οι οποίοι είχαν προωθηθεί την ίδια ημέρα από τα σύνορα με τη Βουλγαρία, συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί, μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους, κάλεσαν σε έλεγχο οδηγό αυτοκινήτου που κινείτο στην οδό Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας, διότι έκριναν ύποπτη την παρουσία πολλών ατόμων στο εσωτερικό του.

Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και επιτάχυνε, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το προπορευόμενο αυτοκίνητο από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να σταματήσει το όχημα.

Στη συνέχεια, αφού επετεύχθη η ακινητοποίηση του οχήματος σε παρακείμενο σημείο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε στοιβαγμένους επτά ομοεθνείς αλλοδαπούς υπηκόους Νεπάλ, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην έδρα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και επελήφθη προανακριτικά το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης.

Το σπίτι (safe house) του κυκλώματος και η ταρίφα

Μετά από έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας το σπίτι (safe house) του κυκλώματος, το οποίο αποτελούσε τον τελικό προορισμό των διακινητών όπου απέκρυπταν ακόμη 11 παράτυπους μετανάστες (επτά γυναίκες και τέσσερις άνδρες), υπηκόους Νεπάλ και Θιβέτ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο διακινητές παρέλαβαν τους μετανάστες τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στη μεθοριακή γραμμή της χώρας μας με τη Βουλγαρία, προκειμένου να τους προωθήσουν στην Αθήνα.

Για την εν λόγω διακίνηση κατέβαλλαν χρηματικό ποσό που κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ έκαστος, το οποίο θα αφαιρείτο από την εργασία τους.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση, κινήθηκε η διαδικασία καταγραφής-χαρτογράφησης για τους 18 μετανάστες (επτά από το όχημα και ένδεκα από το safe house), προκειμένου να εφαρμοστεί η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

Στην κατοχή του 47χρονου οδηγού βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστό δελτίο ταυτότητας πακιστανικών Αρχών, ενώ στην κατοχή της 45χρονης συνοδηγού βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο παράνομης προώθησης μεταναστών.

Οι διακινητές, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος των δύο φερόμενων διακινητών (47χρονος αλλοδαπός και 45χρονη ημεδαπή), μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας κατά συναυτουργία, μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό, πλαστογραφία, κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε συγκατηγορούμενός τους και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.