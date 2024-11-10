Λογαριασμός
Κοζάνη: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

O 17χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης - Επεσε από το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε και έμεινε αναίσθητος στο έδαφος

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κοζάνη – Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης ένας 17χρονος νεαρός που τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr , o17χρονος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε και έμεινε αναίσθητος στο έδαφος. 

Στη συνέχεια ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο, όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να εισαχθεί στη ΜΕΘ.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πατίνι ατύχημα Κοζάνη
