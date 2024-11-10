Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης ένας 17χρονος νεαρός που τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr , o17χρονος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε και έμεινε αναίσθητος στο έδαφος.

Στη συνέχεια ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο, όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Πηγή: skai.gr

