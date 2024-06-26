Εξαρθρώθηκε η σπείρα που βούταγε αλυσίδες τραβώντας τες από το λαιμό ηλικιωμένων

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας ληστών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα συνελήφθησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, 3 ημεδαποί, ηλικίας 16, 18 και 22 ετών, μέλη της συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστείες και κλοπές, κατ΄επάγγελμα, κατ' εξακολούθηση και κατά συνήθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι, αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένους, τους προσέγγιζαν, είτε με τα πόδια, είτε επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα και αφαιρούσαν με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ορισμένες φορές από το τράβηγμα των αλυσίδων και τη δύναμη που ασκούσαν για να τους απωθήσουν και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία, τα θύματα έπεφταν στο έδαφος.

Στη συνέχεια μετέβαιναν άμεσα και πωλούσαν τα αφαιρεθέντα, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους και στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μαχαίρι,

• το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ,

• 4 κινητά τηλέφωνα και

• ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των ληστειών.

Κατασχέθηκαν επιπλέον 2 μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας, τουλάχιστον από αρχές Μαΐου, διέπραξαν 8 ληστείες σε Χαλάνδρι, Χολαργό, Παπάγου και Ψυχικό, ενώ η έρευνα για το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

