Λουτρό αίματος στην Αθήνα σχεδίαζαν οι τρομοκράτες - Πώς έφτασαν στη σύλληψή τους ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική λίγο πριν από το χτύπημα στο εβραϊκό εστιατόριο Ελλάδα 19:05, 28.03.2023

Βαριές ποινικές διώξεις στους δύο συλληφθέντες Πακιστανούς - Συνεργασία των ελληνικών διωκτικών αρχών με ξένες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του «εγκεφάλου- καθοδηγητή» - Τι δείχνουν τηλεφωνικές επικοινωνίες των κατηγορούμενων- Θα πληρώνονταν για κάθε νεκρό