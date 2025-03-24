Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωση, που δραστηριοποιούταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω της Κω, προχώρησαν αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με στελέχη της ΕΥΠ.

Στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης, που διεξήχθη στην Κω και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, συνελήφθη στη Σαλαμίνα το ένα εκ των δύο ηγετικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ημεδαπό γεωργιανής καταγωγής, 44 ετών, ο οποίος μετά την απολογία του στον Ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Για το άλλο ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης (αλλοδαπός, τουρκικής υπηκοότητας) έχει εκδοθεί από την Εισαγγελία της Κω ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του αρχηγείου του Λιμενικού σε συνέχεια εντοπισμού θαλαμηγού με 74 αλλοδαπούς στον ‘'ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ'' της Κω στις 15/03/2025 και της σύλληψης ενός 25χρονου αλλοδαπού εξ αυτών ως διακινητή , κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση από το Λιμεναρχείο Κω προέκυψε ότι ο 25χρονος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας τον ρόλο του κυβερνήτη στο συγκεκριμένο σκάφος που μετέφερε αλλοδαπούς από τα παράλια της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), την Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του Τμ. Πληροφοριών του Κ.Λ. Πειραιά, εκδόθηκαν δύο εντάλματα σύλληψης από την Εισαγγελία της Κω για τα δύο ηγετικά στελέχη του κυκλώματος.

Οι ανωτέρω φέρονται να διευθύνουν από κοινού επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό τη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα, από τα παράλια της Τουρκίας στην ελληνική επικράτεια. Η οργάνωση αποτελείται από τουλάχιστον άλλα δώδεκα άτομα που βρίσκονται στην Τουρκία.

Ο ρόλος των ως άνω δύο ηγετικών στελεχών ήταν να συντονίζουν και να οργανώνουν τις μεταφορές πολιτών τρίτων χωρών, βρίσκοντας πλωτά μέσα στην Ελλάδα, τα οποία τα αγόραζαν και μετέφεραν στην Τουρκία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι παράνομες μεταφορές.

Χρησιμοποιούσαν επίσης οχήματα και σκάφη με οδηγούς και χειριστές αυτών άλλα μέλη της οργάνωσης, ενώ παρείχαν καταλύματα στην Τουρκία στους μεταφερόμενους μέχρι να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.