Ποιες περιοχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ και για το έτος 2025, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμούς και φωτιές. Ειδικότερα:

Α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/ Α325/11.3.2021 (Β΄ 964) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.5.2021 (Β΄ 2094) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί α) επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση ή β) επικινδύνως ετοιμόρροπα.

Β) των διοικητικών ορίων των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 27η Ιουλίου 2021, με τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 5135/24, ΦΕΚ-147 Α/16-9-24.

Γ) Εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ΄ 190).

Δ) της Κοινότητας Πεπονιάς, Κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της Κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της Κοινότητας Τραπεζίτσας και Κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς πρόκειται για πολεοδομικά ανενεργούς οικισμούς βάσει του από 5.12.2002 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 1075).

Ε) της Kοινότητα Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βάσει της υπ΄ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των εν λόγω κοινοτήτων και οικισμών (Δ’ 238).

Οι παραπάνω απαλλαγές συμπεριλαμβάνονται σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία προωθείται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή.

