Σοβαρές καταγγελίες για γυναίκα που παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος και φέρεται να εξαπάτησε δεκάδες φιλάθλους για ένα χρυσό εισιτήριο στο Άμπου Ντάμπι, όπου διοργανώνεται το Final 4, έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα, που παρουσιάζεται ως πρώην δημοσιογράφος με επαγγελματική δραστηριότητα στις δημόσιες σχέσεις, φέρεται να χρησιμοποίησε τις –υποτιθέμενες– διασυνδέσεις της με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για να πείσει δεκάδες πάνω από 30 επιχειρηματίες ότι διοργανώνει αποστολή στο Άμπου Ντάμπι.

Η ίδια υποσχέθηκε VIP εισιτήρια για τους αγώνες και όταν οι άνθρωποι έδωσαν τα λεφτά για να κλείσουν το πακέτο, περίπου 5 - 6.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, εξαφανίστηκε.

Την έψαχναν στα τηλέφωνα και τα social media, ωστόσο παρέμεινε άφαντη. Μάλιστα, κάποιοι της έστησαν μια παγίδα, προσποιούμενοι πως ενδιαφέρονται για το ταξίδι, της έκλεισαν ραντεβού σε ένα γραφείο στο Μαρούσι και όταν πήγε, εισέπραξε την οργή τους.

Όταν την ρώτησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το πού πήγαν τα λεφτά τους, εκείνη φέρεται να τους έδειξε από το κινητό της τον τραπεζικό της λογαριασμό που ήταν άδειος, λέγοντας πως ίσως τα πήρε ο σύντροφός της, που είναι χάκερ ή ο επιχειρηματίας του Άμπου Ντάμπι που δήθεν έκλεισε τη συμφωνία.

Η υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια, ενώ δεν αποκλείεται οι εξαπατημένοι πολίτες να είναι περισσότεροι από 30, ενώ το ποσό να φτάνει και τις 500.000 ευρώ.

Η κυρία Εύα, ένα από τα θύματα της γυναίκας, μιλώντας στο Mega αναφέρει πως την εξαπάτησε το 2023 όταν είχε συμφωνήσει μαζί της για ταξίδι στην Ταϊλάνδη την Πρωτοχρονιά. Η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ενώ τα χρήματα – ύψους 5.600 ευρώ – είχαν ήδη κατατεθεί.

«Καταλάβαμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Κάτω από ένα ποστ με το όνομά της, υπήρχαν δεκάδες σχόλια από ανθρώπους που είχαν πέσει θύμα της. Τελικά συγκεντρωθήκαμε περίπου 50 άτομα, με τους 25 να έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις. Το συνολικό ποσό φτάνει τις 90.000 ευρώ», είπε η καταγγέλλουσα, σημειώνοντας πως την είχε γνωρίσει από γνωστούς της και είχαν βγει και για καφέ.



Πηγή: skai.gr

