Τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχει στα χέρια της και κυρίως τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα «ξεσκονίζει» η αντιτρομοκρατική προκείμενου να συλλέξει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για τα άτομα που εμπλέκονται στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους αλλά και για το ποιος ήταν ο στόχος του εκρηκτικού μηχανισμού.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ και τους «Αταίριαστους» η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος θα ήταν ο στόχος.

Όπως είπε, οι Αρχές διερευνούν διεξοδικά το παρελθόν των ανθρώπων και σε ποιες κινητοποιήσεις είχαν λάβει μέρος στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «γιάφκα» διότι δεν υπήρχε κάποιο εργαστήρι όπου θα μπορούσαν να κατασκευάσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

«Ίσως να ήταν και στο τελικό στάδιο της δημιουργίας του και κάτι να πήγε λάθος. Είτε να μετακινούνταν εκείνη τη στιγμή για να τοποθετηθεί. Αυτοί οι μηχανισμοί δε μένουν για πολύ στην κατοχή αυτών των ανθρώπων» υποστήριξε η κυρία Δημογλίδου.

«Το χτύπημα θα ήταν άμεσο εκτιμούν οι αστυνομικοί», υποστήριξε η ίδια.

Παράλληλα, επισήμανε πως «ίσως να πρόκειται για μια νέα ομάδα τρομοκρατών». Ωστόσο, όπως είπε αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με παλαιότερους που είτε δραστηριοποιούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο είτε με άλλες τρομοκρατικές ομάδες.

Η σχέση με τη Γερμανία

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ομάδα είχε αναπτύξει μια διεθνιστική δράση στο εξωτερικό. Τόσο ο 36χρονος χρόνος που σκοτώθηκε στην έκρηξη όσο και τα υπόλοιπα τρία άτομα στα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Βερολίνο έξω από την ισραηλινή πρεσβεία τον Φεβρουάριο του 2021.

Μάλιστα ο 36χρονος νεκρός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε συλληφθεί σε επεισόδια στη Γερμανία και έτσι μέσω της αστυνομικής συνεργασίας, των δύο χωρών, ταυτοποίηθηκε ο βομβιστής. Στην Ελλάδα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καθαρό ποινικό μητρώο, και διέμενε στον Πειραιά.

Ποινική δίωξη για τρομοκρατία

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από τον προϊστάμενο της ποινικής δίωξης, τόσο σε βάρος του 31 ετών συλληφθέντα, αλλά και σε βάρος της 33χρονης η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη στον Ευαγγελισμό και μιας ακόμη γυναίκας που βρίσκεται στην Ολλανδία.

Σε βάρος των δύο γυναικών, που εμπλέκονται με την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά τα κακουργήματα της:

-συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση,

-τρομοκρατικές πράξεις κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών ,

-τρομοκρατικές πράξεις προμήθειες εκρηκτικών υλών ,

-έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο από την οποία μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με το διαβιβαστικό, φέρεται ότι από κοινού σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους, αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράνομης οπλοκατοχής.

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ο 31χρονος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ωστόσο, οι αρχές φαίνεται να έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει τον 31χρονο μετά την έκρηξη να απομακρύνεται από την οδό που ήταν το διαμέρισμα. Παράλληλα, υπάρχουν και μαρτυρίες ότι είδαν τον άντρα να φεύγει από εκεί μετά την έκρηξη κρατώντας το κεφάλι του.

Η 33χρονη τραυματίας, συνεχίζει να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ενώ δικαστική λειτουργός θα μεταβεί στο νοσοκομείο όταν θα είναι σε θέση να απολογηθεί.

