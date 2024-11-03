Οι σεισμικές δονήσεις σε θαλάσσιο χώρο νότια, νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών που ταρακούνησαν την Κασσάνδρα Χαλκιδικής, αλλά και αρκετές περιοχές της Μακεδονίας είναι εύλογο να προκάλεσαν αναστάτωση, ωστόσο όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, δεν πρέπει να προκαλέσουν ιδιαίτερη ανησυχία.

«Είναι μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας, τόσο από τα ενόργανα στοιχεία- από τότε που έχουμε σεισμογράφους, από τον 20ο αιώνα και μετά- όσο και πιο πριν, δεν υπάρχουν ιστορικές περιγραφές για ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή, ούτε ιστορικές περιγραφές για καταστροφές» τόνισε, χαρακτηρίζοντας «μικρό» τον σεισμό. «Δεν είναι σεισμός που πρέπει να προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία είναι σε περιοχή χαμηλής σεισμικότητας. Επειδή είναι θαλάσσια η περιοχή, δεν έχουμε καλή εικόνα για τα ρήγματα κτλ και βασιζόμαστε αποκλειστικά σε σεισμολογικά στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία μιλούν για περιοχή χαμηλής σεισμικότητας χωρίς ισχυρούς σεισμούς» επεσήμανε ο καθηγητής Γεωφυσικής.

Ωστόσο, ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε ότι «θα έχουμε μια αρκετά σημαντική μετασεισμική ακολουθία, απαιτητική, που σημαίνει ότι οι κάτοικοι από τα Νέα Πλάγια στην περιοχή του Σάνη, τη Σίβηρη, την Κασσάνδρα γενικότερα θα "κουνιούνται" για ένα διάστημα, θα νιώθουν αρκετούς μετασεισμούς. Ήδη, έχουν γίνει πολλοί μετασεισμοί.

Θα παρακολουθούμε το φαινόμενο τις επόμενες ημέρες, αλλά λόγω του ιστορικού της περιοχής, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή η μετασεισμική ακολουθία, φαίνεται μια συνηθισμένη ακολουθία που έχει σοβαρές πιθανότητες να ολοκληρωθεί ομαλά το επόμενο διάστημα. Μετασεισμούς βέβαια θα έχουμε πολλούς», κατέληξε ο κ. Παπαζάχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

