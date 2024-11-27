της Έλενας Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε από την ανακρίτρια ο 26χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε τρομοκρταική οργάνωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

Αποτύπωμά του, σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, εντοπίστηκε στο εσωτερικό μέρος της σακούλας όπου μέσα ήταν το ένα από τα δυο όπλα από το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους.

Την ίδια ώρα αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη, στην οποία ήταν κατηγορούμενος για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ στις 29 Οκτωβρίου 2020, όταν μαζί με άλλα 7 άτομα είχαν κρεμάσει ταμπέλα στον λαιμό του που έγραφε «αλληλλεγγύη στις καταλήψεις» και είχαν αναρτήσει τη φωτογραφία του στο Διαδίκτυο.

