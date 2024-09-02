Από σήμερα Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024, ισχύουν νέες ώρες εισόδου του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς και στις Υπηρεσίες Διοίκησης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ώρες κοινού διευρύνονται κατά 30 λεπτά στα ΚΠΑ2, από 8:00 έως 14:00, αντί για 13:30, ενώ, στη Διοίκηση (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456) και στις οκτώ Περιφερειακές Διευθύνσεις, το ωράριο κοινού διαμορφώνεται από 7:30 έως 15:30 στα γραφεία πρωτοκόλλου και από 7.30 έως 15:00 στις λοιπές υπηρεσίες.

Για όλα τα σημεία εξυπηρέτησης και τις δομές της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/simia-eksipiretisis.

Για να βρείτε σε ποιο ΚΠΑ2 ανήκετε: https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko.

