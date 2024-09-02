Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αττική Οδό: Αυτοκίνητο έσπασε τις μπάρες των διοδίων - Ξέφυγαν οι επιβάτες του

Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου από περιπολικά και μοτοσυκλέτες της Ομάδας ΔΙΑΣ σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Ραφήνας, έκριναν ως ύποπτο ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος όμως δεν υπάκουσε στην εντολή, αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και εισήλθε στην Αττική οδό, στο ύψος της Ραφήνας, σπάζοντας τις μπάρες των διοδίων, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι αστυνομικοί έχασαν τα ίχνη του ύποπτου οχήματος, όμως στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας εντοπίστηκε εκ νέου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ξεκίνησαν να το καταδιώκουν.

Στη συνέχεια ο οδηγός του οχήματος πραγματοποίησε αναστροφή εντός της Αττικής Οδού στο ύψος του «Δακτυλιδιού» και κατευθύνθηκε προς το Μαρούσι, όπου οι επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα στην οδό Πλαταιών και τράπηκαν σε φυγή.

Κατά την έρευνα του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια μαξιλαροθήκη εντός της οποίας υπήρχαν τιμαλφή. Εξετάζεται αν πρόκειται για κλοπιμαία.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

