Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε σήμερα στις 07:37 και δύση ήλιου στις 17:36

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Μαξίμου Ομολογητού, της Αγίας Αγνής, του Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, του Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και του Αγίου Πατρόκλου.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Αγνή, Αγνούλα
  • Ευγένιος, Ευγένης *
  • Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
  • Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:36 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 21.8 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

