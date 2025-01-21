Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Μαξίμου Ομολογητού, της Αγίας Αγνής, του Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, του Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και του Αγίου Πατρόκλου.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Αγνή, Αγνούλα

Ευγένιος, Ευγένης *

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη

Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:36 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 59 λεπτά

Σελήνη 21.8 ημερών



