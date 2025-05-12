Ένα νέο υπερσύγχρονο αεροσκάφος, τύπου Beechcraft King Air 360C, που θα χρησιμοποιείται για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, έχει πλέον στο δυναμικό της η χώρα.

Η τελετή παράδοσης - πρόκειται για δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), προς το ελληνικό Δημόσιο- έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας, 112 Πτέρυγα Μάχης, με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να δίνει το «παρών». Το νέο αεροσκάφος θα μπορεί να μεταφέρει δυο βαρέως πάσχοντες, αλλά και νεογνά, καθώς έχει θερμοκοιτίδα και αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα ταυτόχρονων διακομιδών.

Παίρνοντας τον λόγο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαρίστησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δωρεά, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση του Ιδρύματος έδωσε το «πράσινο φως» για την αγορά του, μόλις εννέα ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το υπουργείο Υγείας. «Είναι νεότερου τύπου από τα προηγούμενα δύο, ενώ διαθέτει, εκτός από θερμοκοιτίδα, και τουαλέτα. Δεν είναι πολυτέλεια η τουαλέτα. Είναι αυτό που επιτρέπει σε αυτό το αεροσκάφος να κάνει πτήσεις πέραν των συνόρων της χώρας και να μεταφέρει ασθενείς σε γειτονικές χώρες. Στην κυριολεξία μας λύνει τα χέρια, σώζει ζωές, και αναβαθμίζει δραστικά το επίπεδο υπηρεσιών Υγείας, που το υπουργείο Υγείας, η ελληνική δημοκρατία και το ΕΚΑΒ μπορεί να παρέχει στους συμπολίτες μας» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Το αεροσκάφος, σημειώνεται, στα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ίδιο με τα δυο προηγούμενα. Η μόνη διαφορά είναι η τουαλέτα καθώς και ότι μπορεί να αφαιρείται το ένα φορείο ώστε στα ταξίδια εξωτερικού να μπορεί να διανύσει μεγαλύτερες αποστάσεις, χωρίς ανεφοδιασμό. Μια από τις βασικές του αρμοδιότητες θα είναι και να μεταφέρει προς μεταμόσχευση ασθενείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στην Ελευσίνα το νέο αεροπλάνο

Το νέο υπερσύγχρονο αεροπλάνο που εντάχθηκε στον στόλο του ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδές, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είδε το απόγευμα, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επιστροφή του από τη Ρώμη, όπου νωρίτερα συμπροήδρευσε στο 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας.

Ο κ.Μητσοτάκης στη δήλωσή του ευχαρίστησε εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος "για την πολύ ευγενική χορηγία ενός ακόμα αεροσκάφους αεροδιακομιδών" και τόνισε ότι είναι το τρίτο το οποίο εντάσσεται στον στόλο μας.

"Έχουμε τώρα τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα τα οποία κάνουν αεροδιακομιδές, που σώζουν ζωές σε ολόκληρη τη χώρα, υποστηριζόμενα από την Πολεμική Αεροπορία. Παίρνουν ουσιαστικά ένα μεγάλο βάρος από τα μεταγωγικά μας αεροπλάνα. Είναι εξειδικευμένα αεροπλάνα, σχεδιασμένα ακριβώς για αυτήν τη δουλειά" είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες με τη νησιωτικότητα, και εξήρε τη σημασία αυτών των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, "έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς και γρήγορες αεροδιακομιδές σε μεγαλύτερα νοσοκομεία και να καλύπτουμε έτσι τις επείγουσες ανάγκες υγείας του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού".

Ο κ.Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις δυνατότητες του Beechcraft King Air 360C, για το οποίο η επίσημη τελετή παραλαβής έγινε σήμερα. Το νέο αεροπλάνο έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για επαναπατρισμό ασθενών όσο και για αποστολές που συνδέονται με μεταμόσχευση οργάνων.

Πρόκειται για το πέμπτο πτητικό μέσο για αεροδιακομιδές που αποκτά η Ελλάδα μέσω της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ. Τα τέσσερα προηγούμενα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα Augusta Westland 109 Trekker και δύο αεροπλάνα Beechcraft King Air 350C, παραδόθηκαν το 2021 και έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 3.000 αεροδιακομιδές, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής σε ολόκληρη την επικράτεια.

Και τα τρία αεροπλάνα, τύπων 350C και 360C, είναι σχεδιασμένα για την ταυτόχρονη διακομιδή έως και δύο βαρέως πασχόντων ασθενών, έχοντας εξοπλισμό αντίστοιχο των κινητών ιατρικών μονάδων. Διαθέτουν επίσης θερμοκοιτίδα για τη μεταφορά νεογνών.

