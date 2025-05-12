Η διμερής άσκηση με την ονομασία «Stolen Cerberus XΙI» διεξήχθη από 26 Απριλίου έως και 8 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό και μέσα της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ και της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, προσωπικό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) του ΓΕΣ, καθώς και μεταγωγικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από αμερικανικής πλευράς, συμμετείχε προσωπικό της 37th Airlift Squadron (της 86th Airlift Wing) με 3 αεροσκάφη MC-130J.

Η άσκηση έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Σκύρου και κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν αντικείμενα αεροπορικής συνεργασίας, ρίψης εφοδίων, εκκένωσης τραυματιών (Medical Evacuation - MEDEVAC), καθώς και άλματα ελεύθερης πτώσης και στατικού ιμάντα, που συνέβαλαν στη βελτίωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

