Του Μάκη Συνοδινού

Έκανε σούζες και ανέπτυσσε ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε οδικούς άξονες της Αττικής, αψηφώντας αν προκαλέσει ατύχημα.

Ο λόγος για έναν ακόμη 23χρονο «γκαζάκια», ο οποίος έπεσε στα δίχτυα της τροχαίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο νεαρός για 20 δευτερόλεπτα κινείται στη μία ρόδα σε δρόμο της Αθήνας ενώ προσπερνάει και λεωφορείο που κινείται στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Το μοιραίο του λάθος, που είχε ως αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ταυτοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες, ήταν πως τα «κατορθώματα» του τα ανέβασε στα social media.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.



Πηγή: skai.gr

