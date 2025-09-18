Συνελήφθη χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2025, ιερέας σε ναό των Αθηνών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο ιερέας πήγε δίπλα σε βίλα με πισίνα για να βάλει τη φωτιά και τον κατέγραψαν οι κάμερες.

Κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Πηγή: skai.gr

