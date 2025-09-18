ΟΕΕ: Προβληματισμός με την εισαγωγή του Οικονομικού Εγγραμματισμού στα σχολεία

Τον έντονο προβληματισμό του, σχετικά με την πρόσφατη υλοποίηση της απόφασης εισαγωγής του μαθήματος Οικονομικού Εγγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπενθυμίζει την ικανοποίηση του αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από τον τότε Υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, που προέβλεπε την εισαγωγή δίωρου μαθήματος οικονομικών στην Α΄ Λυκείου.

«Η απόφαση αυτή είχε χαιρετιστεί από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ως απαρχή μιας ουσιαστικής προσπάθειας να αποκτούν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες σε μια κρίσιμη φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους και της μελλοντικής τους πορείας».

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ μεταφέρει την απογοήτευση όλων, για το γεγονός ότι το μάθημα τελικά εισήχθη στη Γ΄ Γυμνασίου και μάλιστα με μία μόνο διδακτική ώρα.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «Η αλλαγή αυτή υποβαθμίζει την αξία και το περιεχόμενο του οικονομικού εγγραμματισμού, καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη εξοικείωση με τις βασικές οικονομικές έννοιες, από τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, έως τη κατανόηση θεσμών και μηχανισμών της παγκόσμιας οικονομίας».

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί ότι η εισαγωγή Οικονομικών μαθημάτων πρέπει να γίνει όχι αποσπασματικά, αλλά συστηματικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό:

• Ενόψει της εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου, θεωρεί αναγκαία την άμεση εισαγωγή αυτόνομων μαθημάτων Οικονομικών στο Λύκειο. Συγκεκριμένα, προτείνει την εισαγωγή δίωρου μαθήματος Οικονομικών στην Α΄ Λυκείου και τη δημιουργία Προσανατολισμού Οικονομικών και Πληροφορικής στη Β΄ Λυκείου, με την καθιέρωση δίωρου μαθήματος Οικονομικών, ώστε οι μαθητές που επιλέγουν τον κλάδο των Οικονομικών Σπουδών να απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τους μαθητές των λοιπών Προσανατολισμών.

• Αναγκαία θεωρεί και την αύξηση των διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο, ώστε το μάθημα των οικονομικών να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για εμβάθυνση και καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ καταλήγει, σημειώνοντας ότι «Η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία. Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανάδειξη της σημασίας του οικονομικού εγγραμματισμού για τους νέους αποτελούν επένδυση στο μέλλον της χώρας. Το ΟΕΕ δηλώνει τη διαθεσιμότητα και δέσμευσή του για άμεσο διάλογο, παρέχοντας την επιστημονική και θεσμική του εμπειρία προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος και, κατ’ επέκταση, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας».



