Ειδικοί φρουροί: Αυξάνονται κατά 600 οι οργανικές θέσεις

Αυξάνονται κατά 600 οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο κατατέθηκε για νομοτεχνική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η συνολική επιβάρυνση για τους 600 νέους ειδικούς φρουρούς, για την τετραετία 2025 έως 2029 ανέρχεται στα 64.436.000 ευρώ και θα καταλογιστεί στις πιστώσεις των ειδικών φρουρών, της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Σχολής Αστυφυλάκων και της γενικής γραμματείας Δημόσιας Τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.