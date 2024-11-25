Δέσμευση ότι τον Μάρτιο ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας

Το ζήτημα της οδού Βασιλίσσης Όλγας απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του δήμου Αθηναίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», Πολυχρόνιος Ακριτίδης παραβρέθηκε για να ενημερώσει το Σώμα.

Όπως ο ίδιος είπε, οι όποιες καθυστερήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, οφείλονται σε αρχαιολογικά ευρήματα και τόνισε πως η ολοκλήρωση των εργασιών θα έχει γίνει τον Μάρτιο του 2025.

Ωστόσο, ανέφερε πως μετά από αίτηση του Δ.Σ. του Ζαππείου και με απόφαση του ΚΑΣ, εγκρίθηκε είσοδος και έξοδος οχημάτων για να εξυπηρετείται η Αίγλη και πως ανάλογο αίτημα για είσοδο και έξοδο οχημάτων, αλλά από την άλλη πλευρά του δρόμου, έγινε και από τον Όμιλο Αντισφαίρισης και επίσης θα εξυπηρετηθεί. Αυτή η παράμετρος προκάλεσε αντιδράσεις στα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. Τέλος, ο κ. Ακριτίδης παρουσίασε και τον τελικό προϋπολογισμό.

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέφερε: «Τελικά, ο δρόμος απόλυτης πεζοδρόμησης, δεν θα είναι απόλυτης, αφού θα μπαίνουν αυτοκίνητα για την Αίγλη και τον Όμιλο Αντισφαίρισης και από τις δύο μεριές. Πρέπει το έργο να τελειώσει. Το κόστος μας λένε πως θα είναι μεγαλύτερο. Εμείς κρατάμε ότι τον Μάρτιο θα ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας».

Ανεξαρτοποιήθηκαν οι Γιώτης και Γιάννα

Σε δήλωση ανεξαρτοποίησης προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης «Ελεύθεροι Αθηναίοι» Χαράλαμπος Γιώτης, ο οποίος τόνισε ότι «θα συνεχίσω να υπηρετώ τους δημότες ως δημοτικός σύμβουλος».

Αμέσως μετά, δήλωση ανεξαρτοποίησης έκανε και η δεύτερη δημοτική σύμβουλος των «Ελεύθερων Αθηναίων» Μπέτυ Γιάννα.

Πηγή: skai.gr

