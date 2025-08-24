Ειδική επιχειρησιακή δράση στις περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες της 21ης προς 22 Αυγούστου 2025, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα. Μάλιστα, στην επιχείρηση σύμφωνα με την αστυνομία κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σημειώνεται πως στην ειδική επιχειρησιακή δράση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

