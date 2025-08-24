Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 38χρονος στη Θεσσαλονίκη την ώρα που έκλεβε οικοδομικά υλικά από εργοτάξιο οικοδομής

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς

χειροπέδες

Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός την ώρα που έκλεβε μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες και σκυρόδεμα από εργοτάξιο οικοδομής.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του Ευόσμου, εντόπισαν και συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τον 38χρονο, ο οποίος αφαίρεσε από εργοτάξιο νεοανεγειρόμενης οικοδομής, πέντε μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών και μία εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία, τα οποία τοποθέτησε σε τρίκυκλο προκειμένου να τα μεταφέρει.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύοσμος Θεσσαλονίκης οικοδομή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark