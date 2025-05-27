Λογαριασμός
Οδηγός λεωφορείου περνούσε τις στάσεις χωρίς να σταματήσει, γιατί δεν λειτουργούσαν τα κουμπιά - Δείτε βίντεο

Βίντεο του ΣΚΑΪ με τους επιβάτες να φώναζαν στον οδηγό για να κάνει στάση γιατί δεν λειτουργούσε το κουμπί του Stop 

Λεωφορείο

Δυσκολίες βιώνουν καθημερινά οι πολίτες που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία συνεχώς εμφανίζουν προβλήματα λειτουργίας. 

Σε βίντεο του ΣΚΑΪ, φαίνεται επιβάτες λεωφορείου να φωνάζουν σε οδηγό καθώς το λεωφορείο περνάει από στάσεις, χωρίς να σταματάει, ενώ δημιουργείται μεγάλη ένταση. Ο λόγος που δεν έκανε στάση ο οδηγός είναι πως δεν λειτουργούσε το κουμπί του Stop

Δείτε το ρεπορτάζ: 

