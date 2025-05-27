Δυσκολίες βιώνουν καθημερινά οι πολίτες που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία συνεχώς εμφανίζουν προβλήματα λειτουργίας.

Σε βίντεο του ΣΚΑΪ, φαίνεται επιβάτες λεωφορείου να φωνάζουν σε οδηγό καθώς το λεωφορείο περνάει από στάσεις, χωρίς να σταματάει, ενώ δημιουργείται μεγάλη ένταση. Ο λόγος που δεν έκανε στάση ο οδηγός είναι πως δεν λειτουργούσε το κουμπί του Stop.

