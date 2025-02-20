Reuters: Η Ελλάδα χάνει πάνω από το 40% του πόσιμου νερού λόγω διαρροών και κλοπών

Στην περιοχή της Αργολίδας στη νότια Ελλάδα, σημειώνονται διαρροές νερού από ρωγμές σε αγωγούς που τροφοδοτούν μια πεδιάδα με πορτοκαλιές. Οι υπόγειοι, παλιοί σωλήνες χάνουν περισσότερο από το μισό νερό που αντλείται μέσω αυτών, λένε αξιωματούχοι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το καλοκαίρι, όταν η στάθμη των δεξαμενών πέφτει, οι αρχές της περιφερειακής πρωτεύουσας Ναυπλίου συμβουλεύουν τους κατοίκους να μην πίνουν το μολυσμένο υφάλμυρο νερό που αντλείται από εφεδρικές πηγές στα σπίτια τους.

«Μπορείς να μυρίσεις τη διαφορά στο νερό», δήλωσε η Λυδία Σαρακινιώτη, κοσμηματοπώλης στο Ναύπλιο, η οποία χρησιμοποιεί εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για να μαγειρέψει.

Αυτόν τον μήνα, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, η ΕΕ ξεκίνησε μια εκστρατεία για την καταπολέμηση της κρίσης νερού που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και η οποία, σύμφωνα με την ίδια, πλήττει ήδη το 38% του πληθυσμού της.

Το πρόγραμμα για την αύξηση της ασφάλειας των υδάτων αναμένεται να κοστίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και έρχεται καθώς οι χώρες της νότιας Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με λιγότερες βροχοπτώσεις και θερμότερες θερμοκρασίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στα νότια σύνορα της Ευρώπης, σημειώνει το Reuters, δείχνει πόσο περίπλοκη και δαπανηρή θα είναι η αλλαγή. Το περασμένο καλοκαίρι και ο χειμώνας ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ και σε πολλά μέρη δεν έβρεξε για μήνες.

Επιπλέον, η εξοντωτική κρίση χρέους 2009-18 οδήγησε σε χρόνια υποεπενδύσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η Ελλάδα χάνει πάνω από το 40% του πόσιμου νερού από διαρροές και κλοπές, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ που είναι στο 23%. Οι περισσότεροι χάρτες του υπόγειου δικτύου αγωγών της είτε δεν είναι ψηφιοποιημένοι είτε δεν υπάρχουν, δήλωσαν εμπειρογνώμονες και αξιωματούχοι.

Η Ελλάδα έχει δαπανήσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ για υποδομές πόσιμου νερού από το 2019, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλλά η Αργολίδα, ένας αγροτικός κόμβος που παράγει περίπου το ένα τρίτο των πορτοκαλιών της Ελλάδας, δείχνει ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα.

«Υπάρχουν πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σταδιακά όλα», δήλωσε ο Σωκράτης Δόρης, επικεφαλής του δημοτικού φορέα παροχής πόσιμου νερού του Ναυπλίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία αναζητά χρηματοδότηση από την ΕΕ.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να προβεί σε διορθώσεις στα προβλήματα νερού της Αργολίδας όταν την επισκέφθηκε τον Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου και της παροχής μιας μονάδας αφαλάτωσης για τη διάλυση των αλάτων στο νερό», σημειώνει το Reuters, προσθέτοντας ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε ότι χρειάζονται πρώτα θεμελιώδεις διορθώσεις.

«Αν το δίκτυο μιας περιοχής έχει παντού διαρροές, ποιος ο λόγος να αγοράσει κανείς μια νέα μονάδα αφαλάτωσης ή να ανοίξει ένα πηγάδι;», δήλωσε ο Πέτρος Βαρελίδης, γενικός γραμματέας υδάτινων πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι διαρροές σε ορισμένες περιοχές φθάνουν το 80%, τόνισε. «Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους».

Κακή ποιότητα νερού

Στην Αργολίδα, η λειψυδρία οδηγεί σε κακή ποιότητα νερού. Όταν η λίμνη που τροφοδοτεί το Ναύπλιο συρρικνώνεται, οι αρχές την ενισχύουν με υφάλμυρο νερό από μια υποθαλάσσια πηγή, τον Ανάβαλο, τονίζει το Reuters.

Οι δοκιμές που ανέθεσαν οι αρχές ύδρευσης από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2022-24, τις οποίες είδε το Reuters, έδειξαν υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα επίπεδα χλωρίου και νατρίου στις πηγές αυτές, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν άτομα με αρτηριακή πίεση ή νεφρικά προβλήματα.

Δεν είναι μόνο το Ναύπλιο, προσθέτει το δημοσίευμα. Στην παραλιακή πόλη Ερμιόνη, μόνο το 8% των 13.500 κατοίκων έχει μόνιμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Οι περισσότεροι κάτοικοι βασίζονται σε πλαστικό εμφιαλωμένο νερό, το οποίο έχει τα δικά του περιβαλλοντικά προβλήματα.

«Η ποιότητα (του νερού) είναι πραγματικά κακή. Βλάπτει τις ηλεκτρικές συσκευές, όπως το πλυντήριο ρούχων», δήλωσε η 58χρονη κάτοικος Εύη Λεβέντη.

Έξω από την πόλη, σε χωράφια που έχουν αποξηρανθεί έπειτα δύο χρόνια ξηρασίας, οι αγρότες σκάβουν μέχρι και 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους για να βρουν νερό. Συχνά βγαίνει πολύ αλμυρό, επειδή το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει σε υπόγειους υδροφορείς.

«Κάθε σταγόνα νερού είναι απαραίτητη... Στηρίζουμε τις ελπίδες μας στους βροχερούς χειμώνες», δήλωσε ο αγρότης Γιώργος Μαυράς.



Πηγή: skai.gr

