Σοκαριστικές είναι οι συνομιλίες του 15χρονου με τη 13χρονη στη Σύμη, που σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τη μητέρα του κοριτσιού.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, οι ανήλικοι είχαν συντάξει ιδιωτικό συμφωνητικό που περιέγραφε αναλυτικά το σχέδιό τους, ενώ έγινε ανάκτηση των συνομιλιών που είχαν στο instagram που φέρνει στο φως η dimokratiki και προκαλούν φρίκη και σοκ.

Την ίδια στιγμή, με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων, ο 15χρονος πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που διαθέτει παιδοψυχιατρική κλινική για περαιτέρω αξιολόγηση.

Παράλληλα, η 13χρονη πρόκειται να αξιολογηθεί από ψυχολόγο σε παιδιατρικό νοσοκομείο ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ηλεκτρονικές της συσκευές.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται ακούσια, με τον συνήγορο της οικογένειάς του να ενίσταται γιατί δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εντός 48ώρου αρμοδίως ενώ η οικογένεια της 13χρονης, δια του συνηγόρου της υπέβαλε χθες αίτηση στην Εισαγγελία για να διαγνωσθεί η ψυχική της υγεία.

Το αγόρι σύμφωνα με την οικογένεια του ελάμβανε φάρμακα για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα ΔΕΠ(Υ) τα οποία υποστηρίζει ότι δεν είναι ψυχιατρικά φάρμακα.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμα υπό προκαταρκτική εξέταση, ενώ τα δεδομένα που προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη θα αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στη διαλεύκανσή της.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό της φρίκης

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι είχαν γράψει και υπογράψει ένα άτυπο ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο περιέγραφαν το σχέδιό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κείμενο είχε συνταχθεί από τη 13χρονη, ενώ ο 15χρονος το είχε συνυπογράψει.

Οι ανήλικοι εξέταζαν και εναλλακτικές μεθόδους εκτέλεσης, σε περίπτωση που η αρχική προσπάθεια με το ποντικοφάρμακο αποτύγχανε και είχαν προγραμματίσει ακόμα και επίθεση με μαχαίρι.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν η μητέρα της 13χρονης παρατήρησε περίεργη συμπεριφορά στην κόρη της, καθώς και αιφνίδιες αλλαγές στις συνήθειές της.

Μετά από έλεγχο στο κινητό της, εντόπισε ανησυχητικά μηνύματα και αμέσως προσέφυγε στις Αρχές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα και ανέθεσαν σε ειδικό πραγματογνώμονα την ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων.

Οι γονείς της 13χρονης δήλωσαν ότι η κόρη τους είχε αρχίσει να απομακρύνεται από την οικογένεια, να αγνοεί τις σχολικές της υποχρεώσεις και να παρουσιάζει σημάδια καταθλιπτικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, η οικογένεια του 15χρονου ανέφερε ότι το παιδί τους είχε στοχοποιηθεί από την τοπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του, ενώ είχε ιστορικό συναισθηματικών διαταραχών.

Ο τεχνικός έλεγχος του πραγματογνώμονα

Η οικογένεια της ανήλικης δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της απευθύνθηκε σε εταιρεία τεχνικών συμβούλων πραγματογνωμόνων της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργήσουν έρευνα σε ηλεκτρονικές της συσκευές.

Η τεχνική έκθεση αφορά στην αποτύπωση και τεκμηρίωση συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής «Instagram» μεταξύ των δύο παιδιών.

Η συνομιλία είναι αποθηκευμένη στην ηλεκτρονική συσκευή κινητού τηλεφώνου, ιδιοκτησίας της 13χρονης, η οποία αποτελεί το πρωτότυπο μέσο καταγραφής και διατήρησης του περιεχομένου της.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2025, διενεργήθηκε εξέταση στη συσκευή κινητού τηλεφώνου ιδιοκτησίας της 13χρονης, κάνοντας χρήση της εφαρμογής απομακρυσμένης πρόσβασης «TeamViewer».

Η 13χρονη διατηρεί ειδικότερα δύο λογαριασμούς στην εφαρμογή «Instagram» όπως και ο 15χρονος.

Από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Instagram, οι πραγματογνώμονες κατέβασαν τα στοιχεία των συνομιλιών για έλεγχο. Τα αρχεία αποτυπώνουν το σύνολο των διαθέσιμων μηνυμάτων από τους διακομιστές του «Instagram» που αφορούν στα προφίλ της 13χρονης, γεγονός που τους προσδίδει εξαιρετικά υψηλή δικανική αξία.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές της 13χρονης, συγκεκριμένα στο κινητό της τηλέφωνο και στον προσωπικό της υπολογιστή.

Συνομιλίες που σοκάρουν

Σοκάρουν οι συνομιλίες που έρχονται στη δημοσιότητα μεταξύ των δύο παιδιών που ήταν σε greeklish:

15χρονος: … είχα σκεφτεί όσο πήγαινα σπίτι να το κάνω εγώ, αλλά πια δεν γίνεται.

13χρονη: Δεν νιώθω και πολύ καλά, μπορεί να είμαι απλώς πολύ κουρασμένη. Πάω να ξεκουραστώ, … αλλά τόσο χάλια δεν την έχω ξαναδεί.

15χρονος: … πρέπει τουλάχιστον μόνο τη μάνα σου, αυτή μπορεί να πάει ιατρείο και μετά να μπει φυλακή, όπως και εγώ, και δεν το θέλω αυτό.

13χρονη: Πώς;

13χρονη: Πώς θες να γίνει; Εγώ δεν μπορώ.

15χρονος: Μπρο, δεν θέλω να μπω φυλακή για …. Σε παρακαλώ, ρεεε.

15χρονος: …. δεν μπορώ άλλο, …την ηλίθια.

13χρονη: ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ.

15χρονος: Δεν μπορώ, ….

13χρονη: … δεν μπορώ, τα … όλα.

15χρονος: Ωραία, έλα να … τις ζωές μας χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα.

15χρονος: Ρε … τη φοβία σου, ….

13χρονη: Εγώ; Τώρα θα βάλεις και το φταίξιμο πάνω μου;

13χρονη: Και εσύ φοβάσαι…

15χρονος: Εγώ τώρα έχασα τον φόβο μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

13χρονη: Μπες από το παράθυρο και πήγαινε κάτω.

15χρονος: Δεν θέλω να μπλέξω, …. ορκίζομαι. Μετά μπορεί να γίνει κάτι πολύ κακό, δηλαδή να σε μισήσω.

13χρονη: Ε και να ξυπνήσει, τι σε νοιάζει; Ρίξε της μπουνιά και τελείωσε.

15χρονος: Ναι, πολύ εύκολο. Όχι ότι δεν μπορώ βραδιάτικα να ρίχνω μπουνιές.

15χρονος: Μπρο, σοβαρέψου, …

13χρονη: Ρε … τι θες να κάνω;

15χρονος: Πω ρεεε, γιατί έβαλα αυτή την υπογραφή, …..

13χρονη: Γιατί, νομίζεις ότι είμαι μια χαρά;

15χρονος: Ρε … το, αν σε είχα δίπλα μου, μμμμ.

13χρονη: Ουπς, μωρό μου, και εγώ σ’ αγαπώ.

15χρονος: … θα μπλέξω χωρίς να έχω κάνει και τίποτα.

15χρονος: Μα τον Θεό, θα σε σκοτώσω.

13χρονη: Φταίμε και οι δύο, σώπα.

13χρονη: Α, έχεις νευριάσει, οκ.

15χρονος: Τόσο καιρό γλίτωνα και τώρα θα μπω.

15χρονος: Ρε ….μου, … την κηδεία σου.

13χρονη: … δεν φταίω, μην με κατηγορείς.

15χρονος: Κάποιος κάτι πρέπει να κάνει, … κάποιος άλλος θα πεθάνει.

13χρονη: Πώς; Τι να κάνω, …; Δεν μπορώ.

15χρονος: Έτσι θα λες και μέσα στη φυλακή, που δεν θα σε βοηθήσει κανένας.

13χρονη: …. τι θες να κάνω; Δεν μπορώ να πιάσω μαχαίρι στα χέρια μου.

15χρονος: … αρχίζω να πιστεύω ότι με δούλευες λίγο για τη Ρωσία και τους “κύκλους” σου.

15χρονος: Δεν ξέρεις καν πώς να το χρησιμοποιήσεις.

13χρονη: ΡΩΣΙΑ, δεν τους ξέρεις καν. Και άμα πάει κάτι στραβά, έχεις και τους άλλους τους …..

13χρονη: Ξέρω, αλλά δεν θέλω, ρε … δεν μπορώ.

15χρονος: Μπρο, προτιμάς τη φυλακή; Προτιμάς να χαλάσεις τη ζωή σου και τη δική μου;

15χρονος: Να με μισούν όλοι;

13χρονη: Ρε …. τι θες να κάνω; … τις επιπτώσεις, δεν τις είχες σκεφτεί πριν;

15χρονος: Έλεγες ότι θα τους σκότωνες, όχι ότι θα τη δηλητηρίαζες και μετά θα την άφηνες.

15χρονος: Εσύ με κορόιδεψες άγρια.

13χρονη: Δεν σε κορόιδεψα.

15χρονος: Να μου το έλεγες από την αρχή. … πάνω μου, δεν θέλω.

13χρονη: Εσύ είπες να τη δηλητηριάσουμε, και συμφώνησα, και πίστευα πως θα πέθαινε.

15χρονος: Όχι να μου πουλήσεις ….

13χρονη: Δεν ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω.

15χρονος: Να μου το έλεγες από την πρώτη μέρα, τη ….

13χρονη: Στο είπα.

15χρονος: Τώρα μας …..

15χρονος: Μας ξεφτίλισες.

15χρονος: Τέλος, …. δεν το πιστεύω.

13χρονη: Γιατί βάζεις το φταίξιμο πάνω μου, ….;

15χρονος: Γιατί είπες ότι θα το έκανες, ορκίστηκες στα πάντα, ….

13χρονη: Ναι, και μετά σου είπα ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ.

15χρονος: Να το ήξερα από την αρχή, ….

15χρονος: Και έπρεπε να πεις “σταματάμε”, όχι “θα δοκιμάσω και σήμερα”.

13χρονη: …. δεν μπορώ, έχω αγχωθεί.

15χρονος: … δεν μπορώ, φυλακή χωρίς τίποτα.

15χρονος: …. την πανικόβλησή σου.

13χρονη: Γιατί εγώ;

15χρονος: Εσύ έτσι κι αλλιώς θες να πεθάνεις. Εμένα δεν με ρώτησες.

15χρονος: Άμα θέλω να πετύχω κάτι σε αυτή τη …. ζωή.

15χρονος: Τώρα τέλος.

13χρονη: Μην ρίχνεις το φταίξιμο πάνω μου.

15χρονος: Δεν το ρίχνω, στο λέω.

15χρονος: Και το ρίχνεις σε μένα.

13χρονη: Όχι, το ρίχνεις, λες και εσύ δεν έκανες τίποτα.

13χρονη: Όχι, φταίμε και οι δύο.

15χρονος: Εσύ φυλακή δεν θα μπεις.

15χρονος: Δεν θα τα καταφέρεις.

13χρονη: Ναι, ….

15χρονος: Θα πεθάνεις από τα ίδια μου τα χέρια.

13χρονη: Άσε με λίγο να ηρεμήσω, να βρω λύση.

13χρονη: Α, με μισείς κι από πάνω;

15χρονος: Δεν υπάρχει λύση, …. Σκότωσέ την να πάει στο διάολο.

Η ανάλυση περιελάμβανε:

Ανάκτηση διαγραμμένων μηνυμάτων από τις συνομιλίες της 13χρονης στο Instagram.

Έλεγχο των αρχείων καταγραφής (log files) για ενδεχόμενες απόπειρες διαγραφής δεδομένων.

Εξέταση της δραστηριότητας της ανήλικης στα social media και σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σύγκριση των ηλεκτρονικών συνομιλιών με τα χειρόγραφα σημειώματα που βρέθηκαν στο σπίτι της.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι υπήρξαν πολλές συνομιλίες με τον 15χρονο, κατά τις οποίες συζητούσαν λεπτομερώς πώς θα εκτελέσουν το σχέδιό τους.

Επιπλέον, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επιχειρήθηκε να διαγραφούν συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία όμως ανακτήθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογίας.

