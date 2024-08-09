ΕΦΚΑ: Η στιγμή της σύλληψης της επίορκης υπαλλήλου - Βίντεο

Σε δεσμίδες των 50 ευρώ φύλασσε ποσό 62.000 ευρώ στο σπίτι της η υπάλληλος του ΕΦΚΑ που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να χρηματίζεται για να χορηγήσει επίδομα αναπηρίας σε ασφαλισμένο.



Βίντεο κλειστού κυκλώματος, που εξασφάλισε η Βάσια Γκανάρα, καταγράφει καρέ - καρέ τη στιγμή που αστυνομικοί με μηχανές, συμβατικό όχημα ακόμα και με ταξί... συλλαμβάνουν επ’ αυτοφώρω την επίορκη υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Όπως φαίνεται, το ταξί γεμάτο με αστυνομικούς, σταματά δίπλα στα δύο οχήματα. Στο πρώτο βρίσκεται το θύμα του εκβιασμού και στο δεύτερο η 49χρονη υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Οι αστυνομικοί περικυκλώνουν τα δυο οχήματα, και μόλις η 49χρονη παραλαμβάνει τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, περιμένουν να απομακρυνθεί το θύμα και στη συνέχεια συλλαμβάνουν την υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια, τη βάζουν σε άλλο συμβατικό όχημα και την οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει όλο το τετράγωνο και είχαν κλείσει τον δρόμο, ώστε η 49χρονη να μην μπορέσει να διαφύγει με το όχημα της σε περίπτωση που έφτανε σε αυτό.

Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της 49χρονης

Στο παρακάτω βίντεο διακρίνονται τα χαρτονομίσματα που βρέθηκαν στο σπίτι της 49χρονης υπαλλήλου του ΕΦΚΑ που συνελήφθη για διαφθορά. Στα πλάνα φαίνονται δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 50 ευρώ που αποθήκευε σε διάφορα σημεία του σπιτιού της. Σύνολο 62.000 ευρώ.

Η καταγγελία έγινε από 56χρονη που ανέφερε ότι η υπάλληλος της ζήτησε 4.000 ευρώ για να επισπεύσει το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της. Μάλιστα, το θράσος της ήταν τέτοιο, όπως φαίνεται στα μηνύματα που αντάλλαξαν, που της είπε πως μπορεί να της τα δώσει σε δύο δόσεις!



