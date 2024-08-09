Σέρρες: Φωτιά στο Δαφνούδι

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνούδι του δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και θεωρείται πιθανόν να ξεκίνησε από κεραυνό.

Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά πάνω από την Όρμα Αλμωπίας, στο νομό Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

