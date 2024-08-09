Κύθηρα: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,4 της κλίμακος Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:05, με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο 99 χλμ. ΝΔ των Κυθήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Νωρίτερα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στο Άγιο Όρος, στη Χαλκιδική.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 11 χλμ δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών και το εστιακό βάθος ήταν 13,7 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

