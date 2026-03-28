Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ενώ έκανε κατάδυση σε μεγάλο βάθος στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» την περασμένη Κυριακή.

Διασώστες δύτες θα βουτήξουν με ειδικά μείγματα στις μπουκάλες.

Τα ίχνη του δύτη είχαν χαθεί από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, με τις Αρχές να ειδοποιούνται από άλλον δύτη που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία, δεν κατάφερε να σώσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.