Αλλαγή ώρας αύριο Κυριακή – Μία ώρα μπροστά οι δείκτες του ρολογιού

Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου στις 3 πμ, οπότε θα πρέπει να δείχνουν 4 πμ. Αυτό γίνεται τα πλαίσια της αλλαγής της ώρας, σε θερινή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».

