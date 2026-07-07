Αναχώρησε για την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε τα ξημερώματα της Τρίτης (9:41 τοπική ώρα) από την Ουάσιγκτον και κατευθύνεται προς στην Άγκυρα, όπου θα παραβρεθεί στη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φθάσει στην Άγκυρα την Τρίτη, στις 14:15. Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον Τραμπ συνοδεύουν μεταξύ άλλων οι Μάρκο Ρούμπιο, Σκοτ Μπέσεντ και Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να δηλώσει στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα στο πρόγραμμα που επιτρέπει την αγορά μαχητικών αεροσκαφών τεχνολογίας stealth F-35 — μια κίνηση που θα αναιρούσε την απαγόρευση την οποία είχε επιβάλει ο ίδιος πριν από επτά χρόνια, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ετοιμάζει ένα δώρο που θα κάνει τον Ερντογάν «πολύ χαρούμενο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμυντικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας ενδέχεται να ενισχυθούν το προσεχές διάστημα.

Οι δηλώσεις αυτές, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο Fox, υπογραμμίζουν τη θεαματική αλλαγή στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Παρότι πολλές από τις διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν άλυτες, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να παραγκωνιστεί η Τουρκία από τη Συμμαχία, καθώς το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με τη Ρωσία, την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, όπου ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός εντείνεται.

«Η Τουρκία είναι κρίσιμης σημασίας για την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε στο Fox ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζέιμς Τζέφρι, ο οποίος κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικά σημαντικός εταίρος στην περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Fox η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.