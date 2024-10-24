Σε τακτικό ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ένας 28χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τη 21 ετών εγκυμονούσα αδελφή του και τον 45χρονο σύντροφό της, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε ποινική δίωξη, κατά πληροφορίες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή (με θύμα έγκυο), όπως για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το επεισόδιο έγινε, χθες το βράδυ, στο σπίτι όπου διαμένει η 21 ετών γυναίκα, ενώ φαίνεται να προηγήθηκε καβγάς. Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, ο κατηγορούμενος κρατούσε κουζινομάχαιρο, ασκώντας βία εναντίον των δύο παθόντων.

Τόσο η εγκυμονούσα όσο και ο σύντροφός της διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γυναίκα και το έμβρυο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο 45χρονος επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.