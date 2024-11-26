Λογαριασμός
Μυτιλήνη: Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής μετά από άγριο ξυλοδαρμό του από δύο 16χρονους

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο της Μυτιλήνης 

ανηλικοι βια υμμορίες

Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος, δύο 16χρονοι, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σε ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 14χρονο συμμαθητή τους στο ίδιο σχολείο και τον τραυμάτισαν.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι 16χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος τους και αφού ορίσθηκε τακτική δικάσιμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βία Ανηλίκων Ξυλοδαρμός ανήλικοι
