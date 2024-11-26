Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος, δύο 16χρονοι, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σε ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 14χρονο συμμαθητή τους στο ίδιο σχολείο και τον τραυμάτισαν.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι 16χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος τους και αφού ορίσθηκε τακτική δικάσιμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

