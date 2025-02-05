Τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας —με αντίστροφη χρονολογική σειρά στις 04:21, στις 04:16 και στις 01:50— στον θαλάσσιο χώρο από 18 ως 24 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Και οι τρεις σεισμοί χαρακτηρίζονται «ασθενείς» από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ενώ έχουν ακολουθήσει αρκετές ακόμη μικρότερες δονήσεις.

Χθεσινή ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), επισήμανε πως στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης έχουν καταγραφτεί από τον Ιούνιο «πάνω από 2.500» σεισμικές δονήσεις και ακόμη πως «η εικόνα που παρουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλείεται να έχει χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας».

Νέα έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις 13:00 στην έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τα σεισμικά φαινόμενα στη Σαντορίνη μαζί με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια και 3 επιστήμονες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.