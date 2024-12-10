Αφήστε το Αποτύπωμά σας: 8 η δενδροφύτευση στην Ηλιούπολη.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην 8η δενδροφύτευση, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στην Ηλιούπολη.

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης : Στο τέρμα της οδού Νεύτωνος, δίπλα στο πυροφυλάκιο του δήμου Ηλιούπολης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπλαση του Υμηττού και το Δήμο Ηλιούπολης.

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

