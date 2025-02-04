Νοσοκομείο Σαντορίνης: Υπερσύγχρονο αλλά… υποστελεχωμένο - Δείτε βίντεο

Το νοσοκομείο της Σαντορίνης, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο παραμένει ακόμη και σε αυτή την έκτακτη κατάσταση υποστελεχωμένο.

Σε αυτοψία, πριν από μερικές μέρες, το "Οπου υπάρχει Ελλάδα" και οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρεβη και Γιώργος Κουρδής, μίλησαν με γιατρούς, νοσηλευτές, ασθενείς και με τον ίδιο τον διοικητή, που αναζητά καθημερινά λύσεις, για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων σε ένα νοσοκομείο που λείπουν βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγος και καρδιολόγος.

Συγκλονίζει η μοναδική νεφρολόγος του νοσοκομείου, που δηλώνει ότι έχει μείνει η μοναδική γιατρός στο τμήμα αιμοκάθαρσης και χρειάζεται να εργάζεται αμέτρητες ώρες για να μην αφήσει αβοήθητους τους ασθενείς που τους θεωρεί πλέον δικούς της ανθρώπους.

Τι μας είπε σε ζωντανή σύνδεση ο Διοικητής του νοσοκομείου για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.

