Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτήσεις αφορούν συνολικά 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Αύριο, Παρασκευή 26 Ιουλίου και ώρα 11:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για το έτος 2024-2025, σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

