Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Αύριο, Παρασκευή 26 Ιουλίου και ώρα 11:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για το έτος 2024-2025, σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.