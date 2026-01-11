Θεσσαλονίκη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με κυβερνητικά στελέχη

Σε θετικό κλίμα έγινε η σημερινή συνάντηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης που είχε ως επίκεντρο το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Συνομοσπονδία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας κατέθεσαν τις απόψεις τους για το θέμα, τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, αναδεικνύοντας τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας τους.

Συμμετείχαν από την πλευρά της πολιτείας ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, καθώς και οι βουλευτές Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς και Θόδωρος Καράογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος ήταν ουσιαστικός και εποικοδομητικός, ενώ προέκυψαν θετικά συμπεράσματα, τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πρότασης που θα καταθέσει η Συνομοσπονδία.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί, ωστόσο έχει προγραμματιστεί αύριο συνάντηση στο Υπουργείο, όπου αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας θα τον συναντήσει, για να του παρουσιαστεί διεξοδικά το ζήτημα.

Τα επόμενα βήματα

Μέσα στις επόμενες μέρες η Συνομοσπονδία θα καταθέσει επίσημα την πρότασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση, κατά την οποία η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στις Ομοσπονδίες.

Εφόσον λάβει θετική ψήφο, θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ και θα αποτελέσει τη συλλογική θέση της Συνομοσπονδίας, η οποία θα κατατεθεί και επίσημα κατά την κάθοδό των μελών της στην Αθήνα.

Από πλευράς της Συνομοσπονδίας στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν οι:

1. Δερετζής Άγγελος – Πρόεδρος Συνομοσπονδίας

2. Λιγουδής Βασίλης – Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδίας

3. Μαραγκάκη Ελένη – Γενική Γραμματέας Σωματείου Μακεδονίας

4. Τσακανίκας Απόστολος – Πρόεδρος Ομοσπονδίας Παραγωγών Θεσσαλίας & Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδίας

5. Σεραφειμίδης Μάκης – Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης

6. Χρυσαφίδης Γιώργος – Πρόεδρος Σωματείου Μακεδονίας

7. Χαϊτλής Κώστας – Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Θεσσαλίας – Μακεδονίας – Θράκης

8. Πουρίκας Δημήτρης – Πρόεδρος Παραγωγών Λάρισας

9. Σαμαράς Δημήτρης – Πρόεδρος Ημαθίας & Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδίας

10. Βουλγαρόγλου Λεωνίδας – Πρόεδρος Πιερίας (Επαγγελματιών)

11. Τσέκος Στέλιος – Πρόεδρος Σερρών

12. Αργυρίου Χρήστος – Γενικός Γραμματέας

13. Αβραμίδης Γιάννης – Σύμβουλος Σωματείου «Ομόνοια»

14. Καμπούρης Κώστας – Σύμβουλος Σωματείου «Μακεδονία»

15. Ανεσιάδου Κασσιανή – Σύμβουλος Σωματείου «Μακεδονία»

16. Κωτέλης Δημήτρης – Σύμβουλος Σωματείου «Μακεδονία»

17. Πασχαλίδης Δημήτρης – Σύμβουλος Σωματείου «Μακεδονία»

18. Τζίμης Γιώργος – Σύμβουλος Σωματείου «Μακεδονία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.