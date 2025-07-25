Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο προσαγωγές μετά τους πυροβολισμούς έξω από κλειστό beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου - Βρέθηκαν 10 κάλυκες

Τρεις Γεωργιανοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα, τραυματίστηκαν ελαφρά από το περιστατικό - Ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο χέρι 

Αστυνομία

Σε δύο προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στα 3:30 τα ξημερώματα, έξω από κλειστό beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος βρήκαν τρεις Γεωργιανούς, ελαφρά τραυματίες. Ένας άνδρας φέρει τραύμα από σφαίρα στο χέρι, ενώ ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο, προφανώς μετά από διαπληκτισμό.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ΙΧ με δύο άτομα και προχώρησαν στην προσαγωγή τους, ενώ στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν 10 κάλυκες των 9mm.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροβολισμοί Αστυνομία Beach Bar
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark