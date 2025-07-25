Σε δύο προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στα 3:30 τα ξημερώματα, έξω από κλειστό beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος βρήκαν τρεις Γεωργιανούς, ελαφρά τραυματίες. Ένας άνδρας φέρει τραύμα από σφαίρα στο χέρι, ενώ ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο, προφανώς μετά από διαπληκτισμό.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ΙΧ με δύο άτομα και προχώρησαν στην προσαγωγή τους, ενώ στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν 10 κάλυκες των 9mm.



