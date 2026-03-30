Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση των δύο γυναικών μάνας και κόρης οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές και μάλιστα σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη στου Ζωγραφου.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου γιου και αδερφού για ανθρωποκτονία. Ο 54χρονος ο οποίος είχε προσαχθεί στο ΑΤ Ζωγράφου σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς: «Η μάνα και η αδερφή μου πέθαναν μόνες τους. Τις έβαλα στο δωμάτιο γιατί δεν ήθελα να μαθευτεί πως πέθαναν. Σφράγισα τη πόρτα για την μυρωδιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Αρχές έψαχναν για τις δύο γυναίκες καθώς στις 26 Μαρτίου συγγενείς των δύο γυναικών μετέβησαν στο ΑΤ Ζωγράφου εκφράζοντας φόβους αλλά και υπόνοιες πως κάτι κακό έχει συμβεί στη μάνα και κόρη.

Στις 27 Μαρτίου μάλιστα δύο αδέρφια της άτυχης μητέρας σε κατά τόπους τμήματα όπου διαμένουν, προσήλθαν και κατέθεσαν πως επί μήνες έχουν χάσει τα ίχνη των δύο γυναικών.

Από το σημείο αυτό ξεκινά να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης και να ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μακάβρια ανακάλυψη. Αστυνομικοί Ασφάλειας στις 28 και 29 Μαρτίου πραγματοποιούν έλεγχο εξωτερικά του διαμερίσματος, χτυπάνε το κουδούνι χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

Στις 29 Μαρτίου ομάδα αστυνομικών πηγαίνει ξανά στο διαμέρισμα όπου ο 54χρονος γιος ανοίγει τη πόρτα αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο στους αστυνομικούς υποστηρίζοντας πως η μητέρα και η αδερφή του μένουν σε άλλη οικία στην οδό Ρόδων.

Αστυνομικοί έλεγξαν την διεύθυνση που τους έδωσε ο γιος της οικογένειας ωστόσο επρόκειτο για εγκαταλελειμμένο κτήριο.Τότε οι αστυνομικοί συνοδειτοποιουν πως κάτι σοβαρό συμβαίνει και επιστρέφουν στο διαμέρισμα της οδού Κουσιδη όπου μπαίνουν μέσα και ελέγχουν όλους τους χώρους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr οι αστυνομικοί δήλωσαν στην υπηρεσία πως «όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Άμεσα ενημερώσαμε τον εισαγγελέα όπου διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και την προσαγωγή του υιού στο Τμήμα. Αφού σπάσαμε την σφραγισμένη πόρτα εντοπίσαμε τις δύο αγνοούμενες γυναίκες σε προχωρημένη σήψη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.