Στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού, που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης μέσα στο σπίτι του στη Δραπετσώνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για παράνομη δραστηριότητα του συλληφθέντα. Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και 68,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.