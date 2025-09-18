Λογαριασμός
Σύλληψη 60χρονου στη Δραπετσώνα για καλλιέργεια κάνναβης

Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και 68,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Κάνναβη

Στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού, που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης μέσα στο σπίτι του στη Δραπετσώνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για παράνομη δραστηριότητα του συλληφθέντα. Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και 68,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

